Svelata la stele dell’Arengo delle famiglie con disabilità: agire in condivisione, contro l'indifferenza

Nel video l'intervista a Gabriella Rossi, segretaria Attiva-Mente.

21 febbraio 2021, data che ha segnato una delle migliori pagine della storia recente. Il messaggio, potente, lanciato 13 anni dopo la firma di San Marino della Convenzione Onu, dall'Arengo delle famiglie di persone con disabilità, viene oggi rievocato nella cerimonia di scoprimento della stele commemorativa, che se da un lato richiama l'Arengo del 1906 e il suo patrimonio di libertà e democrazia, dall'altro sottolinea proprio quei principi di uguaglianza e consapevolezza dei propri diritti sanciti dalla stessa Convenzione – come ha ricordato il Segretario alla Sanità, Roberto Ciavatta – permettendo di volgere “lo sguardo al perfezionamento dei meccanismi istituzionali atti a garantire piena parità nella partecipazione alla vita della comunità, senza barriere e indifferenza”, essenza della disumanità.

“Senso di comunità” su cui insiste anche il Segretario al Territorio, Stefano Canti, impresso nella pietra lavorata in maniera pregevole dalle maestranze della Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

Segno tangibile di un impegno, e “dell'importanza – aggiunge il Segretario alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini – di proseguire nell'opera di affiancamento e sostegno per queste famiglie”, con un plauso rivolto a tutte le associazioni “che stanno facendo un lavoro encomiabile”. La Presidente della Commissione CSD ONU, Patrizia Gallo le elenca tutte e 16, una ad una, ricorda quello storico presidio di due anni fa sul piazzale della Pieve, mettendo l'accento su ciò che va preservato e quel che è necessario implementare.

“Dobbiamo francamente ammettere – le fa eco Gabriella Rossi di Attiva-Mente – che un po' meno soddisfatte sono state le aspettative, in termini di risposte e risultati, conseguenti a quella giornata”. Ma non è passato inosservato quel discorso pronunciato lo scorso 3 dicembre dai Capitani Reggenti, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta eccezionalmente fuori dalle mura di Palazzo, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità: diretto e attento nell'affermare che proprio la disabilità è “una risorsa su cui investire”.

Nel video l'intervista a Gabriella Rossi, segretaria Attiva-Mente.