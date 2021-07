Svelata lapide in ricordo di Myriam Michelotti, una donna per i diritti delle donne

Questa mattina, nel giardino che collega Palazzo Pubblico alla Cava dei Balestrieri, la cerimonia di svelamento della lapide commemorativa per Myriam Michelotti, alla presenza dei Capitani Reggenti, Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, e il Segretario agli Interni Elena Tonnini. Un riconoscimento, che giunge dopo l'approvazione di una specifica Istanza d'Arengo, a una donna simbolo delle battaglie per il diritto di voto delle cittadine sammarinesi, fondatrice e membro del “Comitato per l’emancipazione della donna sammarinese”, nato nel 1955 all’interno del PDCS. Battaglia per il voto alle donne che la Michelotti portò avanti fino al 1973, quando finalmente questo diritto fu conquistato in modo pieno e definitivo. Alla cerimonia erano presenti i parenti di Myriam Michelotti e le rappresentanti di UDS, promotrici dell’Istanza d’Arengo, con Francesca Nicolini che ha tenuto un discorso di ricordo. "Oggi il suo nome è stato finalmente inserito a pieno titolo nella toponomastica sammarinese - dice UDCS - in modo che possa restare non solo nella storia di questo Paese, ma anche nella memoria collettiva e, soprattutto, possa essere conosciuto dalle giovani generazioni".

