Svelati i nomi dei 60 semifinalisti di “Una voce per San Marino”

Manca sempre meno per scoprire chi sarà il cantante che rappresenterà San Marino all'Eurovision il prossimo maggio al Pala Alpitour di Torino. Intanto è finita l'attesa per scoprire i 60 concorrenti che hanno passato la prima fase accedendo alle semifinali: la lista completa dei nomi, in ordine alfabetico, è disponibile qui sotto. Ad esempio, uno dei cantanti più apprezzati dalla giuria, unico semifinalista maltese, è Kurt Cassar: "E' la mia prima esperienza qui - racconta -, mi sono divertito molto. Ho portato due brani di artisti che mi ispirano quando scrivo. E' stata un'esperienza positiva, la consiglierò anche ad altri artisti".







La maggior parte dei semifinalisti è italiana, ma ci sono anche concorrenti dalle vicine Austria, Francia e Germania, ma anche da Regno Unito, Repubblica Ceca, Portogallo e Norvegia, oltre a cantante dal Brasile. Nessun sammarinese tra i primi 60, ma i sei cittadini iscritti avranno una semifinale loro dedicata il 16 febbraio. Il calendario di “Una voce per San Marino”, lo ricordiamo, prevede al Teatro Titano le semifinali dal 13 al 17 febbraio e la finale emergenti il giorno successivo. La finalissima sarà invece il 19 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana: qui i primi nove classificati sfideranno nove big italiani invitati da Media Evolution. Previsti sette giudici per la fase artisti emergenti e cinque per la finalissima. In queste ultime due serate è ammesso il pubblico a pagamento e gli show saranno ripresi e mandati in onda da San Marino Rtv. Per i primi tre classificati premi in palio fino a 7mila euro.

Si arriva così alla fase più concitata del casting, che alla sua prima edizione ha raggiunto ottimi risultati. "Questa prima fase del concorso è soddisfacente - spiega Alessandro Capicchioni, capodelegazione di San Marino del Eurovision Song Contest - sia in termini di numeri, con 585 iscritti, sia in termini di qualità, dal momento che anche i giurati erano molto contenti".

Nel video le interviste a Kurt Cassar, concorrente, e Alessandro Capicchioni, capodelegazione di San Marino del Eurovision Song Contest







LA LISTA DEI 60 SEMIFINALISTI





Aaron Sibley - Regno UnitoAlessandra Simone - ItaliaAlessia Labate - ItaliaAlice Burani - ItaliaAllerija - ItaliaAnna Faragò - ItaliaASHLEY - ItaliaBrenda - ItaliaCamille Cabaltera- ItaliaCorinna Parodi - ItaliaDaniel Mincone - ItaliaDaniela Pisciotta - ItaliaDavide Rossi - ItaliaDiego Federico - AustriaElena & Francesco Faggi - ItaliaElisa Del Prete - ItaliaEliska Mrázová - Repubblica CecaEllynora - ItaliaFlorent Amare - FranciaFrio - ItaliaGiada Varaschin - ItaliaGiorgio Borghes Aka Claudia F - Regno UnitoGisele Abramoff - BrasileI Koko - ItaliaJessica Anne Condon - Regno UnitoJoão Paulo & Miguel - PortogalloJoe Romano & TheStolenClipper - ItaliaKatrin Roselli - ItaliaKimberly Genil - ItaliaKumi Watanabe - ItaliaKurt Cassar -MaltaLe Bebae - ItaliaLeonardo Frezzotti - ItaliaLorenza Rocchiccioli - ItaliaLuca Cima - ItaliaLuca Veneri - ItaliaLuci Blu - ItaliaMad - ItaliaMarco Saltari - ItaliaMaria Chiara Leoni - ItaliaMartina Gaetano - ItaliaMate - ItaliaMatilde Montanari - ItaliaMatteo Giannaccini Gravante - ItaliaMuriel - ItaliaNada e Sissi - ItaliaOnlySara - ItaliaOperapop - ItaliaOXA (Clayton) Sia - GermaniaRaimondo Cataldo - ItaliaRiccardo Foresi - ItaliaRiccardo Guglielmi - ItaliaSebastian Schimdt - GermaniaSnei Ap - ItaliaThomas Grazioso - ItaliaTothem - ItaliaValentina Tioli - ItaliaVanja Vatle - NorvegiaVeronica Liberati - ItaliaVina Rose - Italia