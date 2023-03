Sviluppo e infrastrutture tra sanità, turismo e cultura

La visione della sanità sammarinese passa anche dallo sviluppo infrastrutturale. Parole d'ordine: sicurezza e funzionalità. Ecco quindi che l'attenzione va alla vulnerabilità sismica degli edifici, con la consegna di una specifica relazione ora al vaglio dei tecnici dell'Azienda Lavori Pubblici. Sul tavolo anche la ristrutturazione del Centro sanitario di Borgo Maggiore e la ricostruzione di quello di Murata. Altra infrastruttura ritenuta strategica è la Colonia di Pinarella di Cervia. Anche qui, come per Murata, c'è l’esigenza di demolire per ricostruire, rendendo l’edificio funzionale per tutto il periodo dell’anno. Non è tutto: si lavora per dotare la farmacia di Città di un distributore automatico che fornisca i medicinali di primario uso h24.

Riguardo alle risorse necessarie, parte dei lavori risultano già finanziati con precedenti delibere del Congresso di Stato. Ci sarà quindi l'avvio delle gare d'appalto. Ma la pianificazione non si limita al solo ambito sanitario. Si guarda infatti al restauro del Teatro Titano e di Palazzo Valloni, senza dimenticare il cinema Turismo, che richiede interventi sulla sicurezza degli impianti, modernizzazione sotto il profilo acustico e abbattimento delle barriere architettoniche. Tra le aree strategiche troviamo l'ex Tiro a Volo di Murata, oggetto della manifestazione d'interesse del gruppo Alpitour e di cui si occuperà a breve il Congresso di Stato.

Sul fronte energetico resta in piedi il sogno di San Marino primo Stato green al mondo. Sogno che potrebbe diventare realtà grazie al fondo europeo Aquila Capital: 13 miliardi e mezzo di disponibilità e oltre 35 milioni già investiti in Italia in efficienza energetica. Il fondo guarda con interesse a San Marino. Il progetto è sul tavolo del Segretario all'Industria Fabio Righi, pronto a cogliere le opportunità legate a green, energie rinnovabili e sostenibilità.