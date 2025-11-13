Sviluppo e sfide comuni: presentate le lettere credenziali di quattro nuovi ambasciatori a San Marino

Accreditati a Palazzo Pubblico, alla presenza dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, quattro nuovi ambasciatori: arrivano da Armenia, Vladimir Karapetyan, Moldavia, Oleg Nica, Sri Lanka, Satyajit Arjuna Rodrigo e Corea, Choon – goo Kim.

“Con gli ambasciatori ci siamo confrontati su quelli che sono i principali ambiti di cooperazione bilaterali e multilaterali – afferma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – negli ultimi anni tante priorità a livello globale sono cambiate, allo stesso tempo ne sono emerse di nuove e comuni come la sfida energetica, la transizione digitale e l'intelligenza artificiale”.

Sui conflitti in corso Beccari evidenzia come San Marino continui ad impegnarsi in tutte le sedi nel tutelare i diritti fondamentali dell'uomo e il rispetto del diritto internazionale. Ricorda poi la recente presa di posizione sul riconoscimento della Palestina: “Passaggio fondamentale – aggiunge – per arrivare alla soluzione due popoli, due stati”.

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri)







