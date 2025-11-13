TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
15:49 Commissione Antimafia: "Nessuna novità particolare ma alcuni settori sono più a rischio" 15:09 C’è la Spagna per la Nazionale Under 21: match da sogno contro le Furie Rosse 14:49 San Marino: monete, gioielli, orologi e oggetti di pregio all'asta di Nomisma 07:33 Giacopetti: "Questo è un grande gruppo. Vogliamo sbloccarci" 07:19 Cevoli: "Non esistono amichevoli, per noi sono tutte partite importanti"
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Sviluppo e sfide comuni: presentate le lettere credenziali di quattro nuovi ambasciatori a San Marino

Sono Vladimir Karapetyan (Armenia), Oleg Nica (Moldavia), Satyajit Arjuna Rodrigo (Sri Lanka) e Choon – goo Kim (Corea)

di Giacomo Barducci
13 nov 2025

Accreditati a Palazzo Pubblico, alla presenza dei Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, quattro nuovi ambasciatori: arrivano da Armenia, Vladimir Karapetyan, Moldavia, Oleg Nica, Sri Lanka, Satyajit Arjuna Rodrigo e Corea, Choon – goo Kim.

“Con gli ambasciatori ci siamo confrontati su quelli che sono i principali ambiti di cooperazione bilaterali e multilaterali – afferma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – negli ultimi anni tante priorità a livello globale sono cambiate, allo stesso tempo ne sono emerse di nuove e comuni come la sfida energetica, la transizione digitale e l'intelligenza artificiale”.

Sui conflitti in corso Beccari evidenzia come San Marino continui ad impegnarsi in tutte le sedi nel tutelare i diritti fondamentali dell'uomo e il rispetto del diritto internazionale. Ricorda poi la recente presa di posizione sul riconoscimento della Palestina: “Passaggio fondamentale – aggiunge – per arrivare alla soluzione due popoli, due stati”.

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri)




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità