OBIETTIVI AGENDA 2030 Sviluppo sostenibile: la sfida. Canti, "Faremo di agricoltura biologica e PRG i nostri punti di forza" Consegnato all’ONU il primo Rapporto Nazionale Volontario della Repubblica di San Marino. Il 13 luglio la presentazione ufficiale

Il documento, frutto del lavoro congiunto di tutti i Dipartimenti delle Segreterie di Stato, rappresenta lo “stato dell’arte” rispetto ai target dell’Agenda 2030, base da cui partire per delineare le strategie di sviluppo sostenibile. Un deciso passo in avanti – afferma la Segreteria al Territorio - verso l'adeguamento alle migliori pratiche internazionali. “Verrà presentato ufficialmente il 13 luglio da me e dal collega agli Esteri Beccari in occasione dell’High Level Political Forum” - spiega Stefano Canti.

[Banner_Google_ADS]



“È un documento che ci consente di capire quali sono i nostri successi ma soprattutto quali obiettivi la Repubblica vuole raggiungere per rispondere alle 17 domande dell'Agenda 2030”. Nell'occasione, dunque, i rappresentanti dei 193 paesi partecipanti metteranno a confronto strategie e condivideranno esperienze. “A caratterizzare la società sammarinese un sistema sanitario gratuito per tutti e un tasso di povertà medio tra i più bassi al mondo”. La sfida è “trasformare le debolezze in punti di forza per tutte le 17 domande”, spiega Canti, che per la Segreteria di sua competenza vuole fare diventare punti di forza agricoltura biologica e il nuovo piano regolatore, “perché dovremo impostarlo nell'ottica dello sviluppo sostenibile”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: