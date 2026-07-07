“Switch on”: San Marino Innovation presenta il nuovo ecosistema per le imprese globali

Dagli annunci ai fatti. San Marino accelera sul fronte dell’innovazione e presenta un nuovo ecosistema dedicato alle imprese e agli investitori internazionali. Alla Sala Montelupo di Domagnano l’evento “San Marino Switch on”, organizzato da San Marino Innovation e promosso dalla Segreteria di Stato per il Lavoro e l’Innovazione Tecnologica. L’obiettivo è illustrare le riforme nate dagli Stati Generali dell’Economia e mostrare un sistema amministrativo più rapido, digitale e competitivo, pensato per semplificare l’avvio delle attività economiche e attrarre investimenti di qualità. Ad aprire i lavori il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per l'innovazione, che presenta gli strumenti e i nuovi decreti destinati a ridurre i tempi burocratici, mantenendo elevati standard di trasparenza e controllo.

"Proprio questa mattina - fa sapere Alessandro Bevitori, segretario al Lavoro e all'Innovazione tecnologica - nella seduta del Congresso abbiamo approvato il decreto delegato che ci permette un po' questo switch on che abbiamo in questo evento, perché vogliamo fare proprio un cambio di passo del nostro Istituto dell'innovazione: a partire dal rafforzamento dell'attività di controllo, dare maggiore autorevolezza e, dall'altra parte, cercare di essere più efficaci nell'attirare start-up e investitori".

"Avrà dei benefici ulteriori per chi intende fare un'impresa innovativa a San Marino - aggiunge Francesco Tabarini, direttore San Marino Innovation -. Credo che ci siano anche altre situazioni in ballo che possano rendere il Titano e l'ecosistema dell'impresa sammarinesi di altissimo livello innovativo, grazie ad alcuni accorgimenti che stiamo portando avanti a livello normativo, come su Sandbox e altre situazioni simili".

Nel corso dell’evento coinvolte anche le principali associazioni di categoria sammarinesi, insieme a esperti di diritto, innovazione e mercati finanziari, per approfondire le opportunità offerte dal nuovo modello di sviluppo, accelerando il percorso di ammodernamento normativo e digitale.

"L'Europa sta guardando con grandissima attenzione - commenta Gian Angelo Geminiani, presidente San Marino Innovation - a tutto il contesto tecnologico, anche dei piccoli Stati, perché possono diventare un'opportunità per la comunità europea, a livello internazionale, per attivare sperimentazioni di vario tipo".



