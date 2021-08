Sylvie Bollini è Programme Advisor per la divisione diritti bambini del consiglio d'Europa

“Nel mio cuore convivono due grandi amori: per il mio Paese e per i diritti dei bambini”. Dopo 13 anni di carriera al dipartimento Affari Esteri Sylvie Bollini da pochi giorni è Programme Advisor presso la divisione dei diritti dei bambini del Consiglio d'Europa. Un onore ed una responsabilità per lei, dal momento che è la prima volta, da quando San Marino 33 anni fa ha aderito al Consiglio d'Europa, che un suo cittadino lavorerà con e per il Segretariato.

In questo delicato settore il Consiglio d'Europa ha una strategia pluriennale e nel 2016 ha fissato degli obiettivi da raggiungere nel campo della tutela dei diritti dei bambini: pari opportunità, partecipazione nelle scelte che li riguardano, una vita libera da ogni violenza, un sistema giustizia a loro misura ed i loro diritti in campo digitale. Tra le altre cose Sylvie Bollini sarà incaricata di sviluppare questo ultimo aspetto, diventato particolarmente rilevante in tempo di pandemia.

Nel video l'intervista a Sylvie Bollini, in collegamento da Strasburgo