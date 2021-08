Sylvie Bollini è Programme Advisor per la divisione diritti bambini del consiglio d'Europa Per la prima volta un cittadino sammarinese lavorerà con il Segretariato del Consiglio d'Europa

“Nel mio cuore convivono due grandi amori: per il mio Paese e per i diritti dei bambini”. Dopo 13 anni di carriera al dipartimento Affari Esteri Sylvie Bollini da pochi giorni è Programme Advisor presso la divisione dei diritti dei bambini del Consiglio d'Europa. Un onore ed una responsabilità per lei, dal momento che è la prima volta, da quando San Marino 33 anni fa ha aderito al Consiglio d'Europa, che un suo cittadino lavorerà con e per il Segretariato.

In questo delicato settore il Consiglio d'Europa ha una strategia pluriennale e nel 2016 ha fissato degli obiettivi da raggiungere nel campo della tutela dei diritti dei bambini: pari opportunità, partecipazione nelle scelte che li riguardano, una vita libera da ogni violenza, un sistema giustizia a loro misura ed i loro diritti in campo digitale. Tra le altre cose Sylvie Bollini sarà incaricata di sviluppare questo ultimo aspetto, diventato particolarmente rilevante in tempo di pandemia.

Nel video l'intervista a Sylvie Bollini, in collegamento da Strasburgo



