QUARTA EDIZIONE Symbol: il 17 luglio evento commemorativo in centro storico La storica ex discoteca di San Marino "torna in attività" per una serata, in un evento gestito dalla famiglia Ercolani

Un simbolo di San Marino, che dominava la vita notturna del Titano e non solo, accogliendo ospiti da ogni parte d'Italia. La discoteca Symbol torna in scena con l'evento a lei dedicato che si terrà sabato 17 luglio al Campo Bruno Reffi. Un ritorno richiestissimo e attesissimo, specie da tutti coloro che hanno vissuto quegli anni e ancora oggi ne conservano il ricordo. Per l'occasione torneranno a esibirsi gli storici membri dello staff, che vogliono far rivivere il locale chiuso ormai dal '92, e hanno trovato nella Segreteria di Stato al Turismo un appoggio importante per organizzare la manifestazione, tenendo sempre in considerazione le norme anti-Covid.

Per la prima volta l'evento si svolgerà proprio nel pieno della stagione estiva e nel centro storico, dove si potrà fin dal pomeriggio gustare un aperitivo, per poi procedere alla cena e alla serata di ballo. Oltre al divertimento però, l'evento fungerà anche da raccolta fondi: parte del ricavato infatti sarà devoluto all'ospedale di Stato, in particolare al reparto di oncologia. Una decisione presa dalla famiglia di Massimo Ercolani, il compianto ex gestore del Symbol, che per la prima volta ha deciso di partecipare attivamente alla gestione dell'iniziativa. Una grande responsabilità per loro, spiegano i membri della famiglia, ma secondaria rispetto alla volontà di far rivivere uno dei locali storici della Repubblica. L'appuntamento è quindi per sabato 17, per una serata in cui i presenti potranno scatenarsi come se il tempo non fosse mai trascorso.

Nel video l'intervista a Veronica Ercolani, figlia di Massimo Ercolani

Leggi il comunicato stampa ufficiale

