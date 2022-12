Symbol Remember: consegnato il ricavato dell'evento al Colore del Grano

Sentiamo Veronica Ercolani Volta, Sara Marinelli e Francesca Civerchia

Emozioni, divertimento e voglia di mettersi in gioco: il Symbol Remember rappresenta per il secondo anno molto più che una festa. Dopo la donazione del ricavato 2021 all'associazione oncologica sammarinese, parte dei soldi raccolti nell'evento di luglio sono stati consegnati questa mattina al Colore del Grano sotto forma di regali di Natale per gli ospiti della struttura.

"Lo scorso 16 luglio - dichiara Veronica Ercolani Volta, organizzatrice Symbol Remember - l'evento del Symbol ha avuto un grande successo anche abbastanza inaspettato. Come già fatto lo scorso anno io e la mia famiglia abbiamo deciso di divertire, ricordare il Symbol ma anche fare del bene. Penso che sia il giusto compromesso quello di divertirsi e fare del bene che rende ancora tutto più speciale".

"Le nostre due associazioni, Symbol e Rinascita Culturale, sono due realtà piene di ragazze e ragazzi - spiega Sara Marinelli - e vedere tanti giovani che hanno partecipato sia alla festa che alla lotteria che c'è stata e tutto l'insieme è stato qualcosa di veramente meraviglioso".

Il Symbol Remember si ripeterà anche questa estate con il terzo appuntamento in programma a metà luglio. Solidarietà che riempie il cuore dopo due anni molto difficili per gli ospiti della struttura a causa del covid.

"Siamo riusciti a ripristinare tutte le attività con il territorio per dare quel segnale che un periodo di difficoltà è finalmente finito e stiamo riallacciando tutti i nostri rapporti con le istituzioni - aggiunge Francesca Civerchia, responsabile del servizio disabilità e assistenza residenziale - ma anche con queste persone che appartengono a delle associazioni e ci danno la loro disponibilità nel portare avanti i nostri progetti. Qui al Colore del Grano stiamo cercando di potenziare dei laboratori sensoriali, il laboratorio Atelier le Mani è un lavoro socio occupazionale e alla Casa la Rosa cerchiamo di portare avanti degli interventi di natura riabilitativa ma anche di potenziamento dell'autonomia dei nostri ragazzi".

Nel servizio le interviste a Veronica Ercolani Volta (Symbol Rememebr), Sara Marinelli (Associazione Rinascita Culturale) e Francesca Civerchia (Responsabile servizio disabilità e assistenza residenziale)