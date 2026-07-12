Symbol Remember: leggenda, musica e nostalgia in una serata d'estate

C'era chi ci ha passato le serate più belle della giovinezza e chi ne ha solo sentito raccontare la leggenda. A San Marino è tornato Symbol Remember, l'evento che rende omaggio allo storico Symbol Club di Domagnano, locale della vita notturna sammarinese dal 1988 al 2005. Al Campo Bruno Reffi, centinaia di persone si sono ritrovate per rivivere l'atmosfera che ha segnato un'intera generazione, tra musica, immagini d'epoca e i dj che hanno fatto la storia del locale. Un viaggio nei ricordi, ma anche un'occasione per valorizzare un pezzo della memoria collettiva del Paese.

"Symbol cambia musica. Symbol cambia la vita" è stato il filo conduttore della serata, promossa dall'Associazione Symbol insieme alla famiglia Ercolani, con il patrocinio della Segreteria al Turismo. Iniziative come questa trasformano i ricordi in un'opportunità di incontro e di attrattività per San Marino. Diversi anche gli ospiti del mondo musicale, tra cui Martina Crv, artista che ha rappresentato la Repubblica al Junior Eurovision.

Accanto alla festa, la solidarietà: parte dell'incasso sarà devoluto a Cittadinanza Onlus, associazione impegnata in progetti di cooperazione internazionale e di sostegno a persone con problemi di salute mentale e a bambini con disabilità nei Paesi a medio-basso reddito. Un evento che ha saputo unire nostalgia, musica e impegno sociale, confermando Symbol Remember come uno degli appuntamenti estivi più sentiti sul Titano.







