Symbol Remember, un successo anche la quarta edizione

A San Marino Città in campo Bruno Reffi ieri sera uno degli eventi ormai tradizionali dell'estate sul Titano: Il Symbol Remember, giunto alla quarta edizione, per celebrare la storica discoteca sammarinese degli anni '90. 850 almeno le persone che hanno anche cenato, altrettante quelle che si sono aggiunte per vivere una sera all'insegna della musica dance, con la conduzione di Marco Corona. In consolle i dj resident del Symbol Maurizio Nari, Marco Moda e Mr Lory G. Ad aprire le danze la giovanissima Dj Plo. Guest star della serata “Double You”, con le sue conosciutissime hit, a partire da Please Dont Go. L'incasso dell'evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato al Turismo, ed organizzato dall'Associazione Symbol, è stato devoluto alla Federazione Sport Speciali.