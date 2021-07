"Symbol Reunion": in 1.300 per l'evento dedicato alla discoteca sammarinese in voga tra il 1988 e il 2004

Ieri sera al Multieventi di Serravalle è andato in scena l'evento “Symbol Reunion”. Complessivamente circa 1.300 i partecipanti. Accesso consentito solo a persone in possesso della tessera vaccinale o in regola con i criteri del “green Pass”. Parte del ricavato donato all'Associazione Oncologica Sammarinese.

Una serata per ricordare il Symbol, una discoteca che negli anni tra il 1988 e il 2004 ha fatto epoca, richiamando a San Marino tantissimi giovani da tutta Italia e lasciando il segno nella memoria collettiva. L'evento, organizzato da Veronica ed Andrea Ercolani Volta, figli del compianto Massimo Ercolani Volta – fondatore del Symbol – è cominciato con una cena a cui hanno partecipato circa 450 persone ed è stata anche l'occasione per la presentazione pubblica del Victor San Marino Calcio che l'anno prossimo rappresenterà il Titano nel campionato d'eccellenza italiano.

Terminata la cena via alle danze, nel parcheggio esterno, con altri 850 ingressi e lo staff del Symbol di un tempo. In consolle Mr Lori G e il dj internazionale Maurizio Nari, vocalist Marco Corona e Marco Moda. In apertura un tributo alla recentemente scomparsa Raffaella Carrà poi la migliore musica dance dell'epoca Symbol, fino alle 3 di notte. L'evento si è svolto con il patrocinio della Segreteria al Turismo e visto il successo gli organizzatori pensano di trasformarlo in un appuntamento fisso, ogni estate.