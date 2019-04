"T.A.P message in a Plant & Smart School 4.0"

Vi ricordate di Lorenzo Tabarrini e Lorenzo Benedettini? Gli inventori di “T.A.P Message in a Plant” sono tornati con importanti novità. I due giovani inventori classe 2000 non si sono fermati in questi mesi. Siamo andati a trovarli nel loro laboratorio dove ci hanno presentato “la nuova nata”: Smart School 4.0. Un innovativo sistema di comunicazione basato sulla messaggistica Telegram che riesce a inviare messaggi riguardanti sostituzioni, orari e classi tramite Google Home, grazie a un algoritmo scritto dalla coppia. Oltre a questo hanno inventato anche un sistema di navigazione interno alla scuola, sempre utilizzando l'applicazione di Telegram.

Li avevamo conosciuti la scorsa estate con “T.A.P message in a plant”, il sensore di umidità che ci avvertiva quando le nostre piante avevano bisogno di acqua. Progetto che è stato implementato con importanti aggiornamenti e che ha permesso loro di essere selezionati tra i 20 giovani più meritevoli del 2018 sul Titano. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione con “Fablab Romagna”

Nel servizio le interviste a Lorenzo Benedettini, Lorenzo Tabarrini e Maurizio Conti, Fablab Romagna