Tabacchi, 21 milioni di vendite a San Marino. E cambiano i consumi

Quasi 21 milioni di euro di vendite e circa 84 tonnellate di prodotti commercializzati. A San Marino il comparto dei tabacchi cresce e soprattutto cambia volto. A fotografarlo il Segretario alle Finanze Marco Gatti, in risposta a un’interpellanza di Domani–Motus Liberi.

Il dato più evidente riguarda le nuove abitudini di consumo. Le sigarette estere restano di gran lunga il prodotto più venduto, mentre arretrano quelle italiane. In cinque anni sono invece più che raddoppiati i prodotti da inalazione senza combustione, passati da poco più di 7 a oltre 14 tonnellate. Intanto cambia anche la gestione del settore. Da marzo 2025 gli ordini dei rivenditori viaggiano su un portale digitale, con prodotti e disponibilità consultabili in tempo reale. Più veloci anche le autorizzazioni con le Dogane italiane: grazie alla PEC, i tempi sono scesi da oltre un mese a pochi giorni lavorativi.

L'assortimento conta circa duecento prodotti, all'interno dei vincoli della Convenzione italo-sammarinese del '39. Sulle disponibilità pesano anche crisi internazionali – come per i sigari cubani – e le scelte delle aziende, che in alcuni casi considerano troppo piccolo il mercato sammarinese. Il Governo rivendica la modernizzazione del sistema e si dice pronto ad adeguare l’offerta alla domanda. Una trasformazione dei consumi che, al di là dei bilanci economici, apre riflessioni anche sul fronte della salute pubblica: il boom del tabacco riscaldato riflette infatti tendenze generali che, come segnalano le recenti indagini dell'Istituto Superiore di Sanità, vedono una diffusione sempre più precoce dei nuovi dispositivi tra le fasce giovanili.

Un mercato che corre veloce, portando con sé nuove sfide per la prevenzione.









