Tabacchi più cari, a San Marino adeguamento "lampo"

I tabagisti se ne saranno già accorti: negli ultimi giorni il pacchetto di sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco sono diventati più cari. In Italia come a San Marino. Nel Belpaese infatti il 15 aprile è scattato il nuovo ritocco al rialzo dei prezzi, seguito - soltanto 24 ore dopo - anche dal Titano, su indicazione del Congresso di Stato. Si tratta di un adeguamento obbligato in virtù della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato con la Repubblica Italiana del 1939, che prevede che il differenziale dei prezzi dei generi di monopolio sia al massimo del 10%.

Per le bionde, mediamente l'aumento è tra i 20 e i 30 centesimi di euro al pacchetto. A San Marino per le sigarette italiane, i marchi della linea 821 (Argento, Blu, Camou) e i prodotti Chiaravalle passano da 4,70 a 4,90 euro a pacchetto. Le MS, nelle diverse varianti, salgono invece da 5,00 a 5,30 euro, così come Philip Morris, Winston e Chesterfield. Tra le sigarette estere le Benson & Hedges passano da 4,80 a 5,00 euro. Le Camel in astuccio salgono da 5,50 a 5,80 euro. I principali prodotti Marlboro in astuccio passano da 6,00 a 6,30 euro, con le versioni in cartoccio che salgono da 5,50 a 5,80. L'unica eccezione al trend rialzista riguarda le Rothmans Essence Red, il cui prezzo scende da 4,80 a 4,70 euro a pacchetto. Le più economiche si confermano le sigarette a marchio "Titano", il cui prezzo resta invariato a 4,00 euro al pacco.

Per quanto riguarda i trinciati, le buste da 30 grammi dei principali marchi — Camel Blue, Marlboro Gold, Old Holborn Blonde, Winston Blue — salgono da 6,90 a 7,50 euro. I trinciati #No Name, Chesterfield Roll Your Own, Pueblo Blue e Classic e Winston Blue passano da 6,70-6,80 a 7,20 euro. Il rincaro più consistente in valore assoluto riguarda il barattolo di Winston Blue da 45 grammi, che sale di 80 centesimi da 10,40 a 11,20 euro, e il Pueblo Classic da 70 grammi, che passa da 15,90 a 16,70 euro.

Passando ai sigari, l'intera gamma Montosa registra aumenti compresi tra 3 e 4 euro a cofanetto da 20 pezzi: il Montosa Churchill e il Montosa Maduro Churchill passano entrambi da 118,80 a 122,40 euro, mentre i formati Robusto e Toro salgono rispettivamente a 115,20 e 118,80 euro. Il Vasco da Gama N.2 Coronas Capa de Oro sale da 5,40 a 5,60 euro a scatola. Tra i sigari italiani, i Toscano registrano aumenti di 10-20 centesimi a scatola da cinque sigari: il Classico sale a 6,10 euro, l'Extravecchio a 6,30, il Garibaldi a 5,20.

Per San Marino si tratta del secondo aumento nel giro di sei mesi, dopo quello del 25 settembre 2025. All'epoca però gli adeguamenti sul Titano arrivarono dopo qualche mese, rendendo per quel breve lasso di tempo ancora più conveniente comprare i pacchetti sul monte.

I ritocchi verso l'alto del tabacco sono destinati a proseguire. Il governo italiano ha infatti annunciato una serie di aumenti fino al 2028, in accordo alle misure contenute nella nuova legge di Bilancio in vigore dall’inizio del 2026. Sono tre gli scatti previsti: 15 centesimi a pacchetto di media in quest’anno, 25 centesimi nel 2027 e circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028, per un prezzo finale che si avvicinerà ai 7 euro. Secondo Assoutenti, associazione no-profit specializzatala in tutela dei consumatori, l’aumento dei prezzi dovrebbe generare un’entrata per le casse dell’erario italiano di 1,47 miliardi di euro nel triennio.

A San Marino non resta che adeguarsi, sfruttando il differenziale per alimentare un mercato che è uno dei simboli della competitività dei prezzi sammarinesi.







