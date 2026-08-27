COSTI ENERGETICI Tabarelli sul gas: "Scorte ridotte, bollette in rialzo, anche per la luce" Parla il Presidente di Nomisma Energia, uno dei maggiori esperti del settore. "Gasolio poco sopra 2,1 euro e benzina 2 euro al litro, nonostante Hormuz chiuso da sei mesi. Buone notizie dal Golfo Persico, ma in Europa mancano le raffinerie"

In video l'analisi di Davide Tabarelli, Presidente e cofondatore di Nomisma Energia, sull'andamento dei prezzi energetici, «I prezzi dei carburanti frenano: il gasolio è poco sopra i 2,10 euro, la benzina intorno ai 2 euro al litro. Arrivano buone notizie dal Golfo Persico, nel senso che sembra che passino più navi attraverso lo Stretto di Hormuz, che è chiuso ormai da sei mesi. È incredibile, perché con questa chiusura, che è la più grave crisi fisica della storia del petrolio, i prezzi della materia prima sono sempre sotto i 90 dollari al barile. Ricordo che, in termini reali, nel 2008 siamo arrivati anche a 160 dollari al barile. Il problema, più che il petrolio, che rimane una questione delicata, sono i prodotti raffinati, il gasolio e la benzina, che devono essere prodotti dalle raffinerie. Quella più vicina a noi, nel Centro Italia, è quella di Ancona-Falconara, che una volta era dell’Api e adesso è passata all’Azerbaigian.

Le raffinerie sono poche in Europa: ne abbiamo chiuse tantissime. Tanti anni fa abbiamo chiuso Ravenna, pochi anni fa Marghera, Mantova, Cremona, Livorno pochi mesi fa. Manca capacità di raffinazione, perché il petrolio tal quale non si consuma.». «Un altro elemento di delicatezza in questo momento, in vista dell’inverno, è il basso livello delle scorte di gas. C’è una guerra in corso con la Russia: noi abbiamo sostituito la Russia con il gas naturale liquefatto. Il 20% del gas naturale liquefatto mondiale arrivava dal Qatar e pertanto abbiamo in questo momento delle scorte basse. È un problema per il prezzo del gas e per le nostre bollette, perché poi il prezzo del gas spinge sui prezzi dell’elettricità: metà dell’elettricità in Italia si fa con il gas. Pertanto le bollette, probabilmente, nei prossimi mesi tenderanno ad aumentare.»

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