DIRITTI UMANI Taglio del nastro per l'Albero delle Parole Gentili. Un simbolo per fermare la violenza sulle donne Fortemente voluto dalla Commissione per le pari opportunità è stato piantato in centro storico nel Giardino dei Liburni per sensibilizzare sul fenomeno. Le parole sull'albero sono proprio quelle che vengono a meno nei rapporti violenti.

È stato piantato e inaugurato questa mattina in centro storico, nel Giardino dei Liburni, con i Segretari di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta e al Territorio Stefano Canti, l'Albero delle parole gentili. Fortemente voluto dalla Commissione per le Pari Opportunità rappresenta un simbolo per contrastare il problema della violenza sulle donne anticipando la giornata mondiale del 25 novembre.

Le parole presenti sull'albero sono proprio quelle che vengono a meno nei rapporti violenti. Con violenza si intendono sia forme fisiche sia violenze psicologiche. Molte donne non riescono a denunciare chi compie il reato per impossibilità, per vergogna o per paura di essere giudicate in modo negativo dalla società.

La violenza di genere, in particolare quella domestica, non è migliorata durante la pandemia in cui molte donne si sono trovate o si trovano ancora sotto lo stesso tetto con il proprio carnefice.

Nel servizio le interviste a Lara Cannalire (Coordinatore commissione pari opportunità), Maddalena Savoretti (Membro commissione pari opportunità) e Roberto Ciavatta (Segretario di Stato alla Sanità)

