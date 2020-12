OSPEDALE SAN MARINO Tampone in auto: come raggiungere il Drive Through

Drive Through: ecco la mappa per raggiungere la zona del parcheggio multipiano dove si effettua il tampone direttamente in auto. Per il tampone della fine quarantena occorre invece seguire il percorso rosso, situato in un ambulatorio con accesso esterno nella zona dell'ex casa di riposo.



I più letti della settimana: