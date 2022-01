COVID-19 Tamponi: da lunedì prenotazione sul sito ISS per le farmacie di Città e Gualdicciolo

A partire da lunedì 10 gennaio, sarà possibile prenotare online sul sito dell'ISS (anzichè nel portale BookPa) il tampone anti-covid per le farmacie di Città e Gualdicciolo. Sarà possibile effettuare la richiesta nella sezione servizi online. Il costo dei tamponi è di dieci euro, con il risultato viene emesso il QR code valido ai fini del green pass. In fase di completamento anche il punto tamponi al piano -3 del Centro Commerciale Azzurro a Serravalle, che entrerà in tempi brevi nel circuito di quelli prenotabili on-line.

3.458 i tamponi effettuati nelle farmacie ISS da metà ottobre al 31 dicembre 2021. 56 casi di positività rilevati nel periodo, di cui 6 a novembre e 50 a dicembre.

