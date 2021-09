Tamponi gratuiti per studenti e lavoratori: parte la raccolta firme dell'istanza d'Arengo

In vista del 15 ottobre, data in cui scadrà la proroga al green pass per i sammarinesi vaccinati, parte la raccolta firme di un'istanza d'arengo che mira a rimborsare i costi per gli immunizzati Sputnik che hanno necessità di ottenere temporaneamente il certificato verde tramite tampone. L'obiettivo, spiegano in una nota i sottoscrittori Nicolas Rossini, Davide Venturini e Beatrice Bollini, è garantire la possibilità alle famiglie sammarinesi "di organizzarsi con eventuali contratti di affitto e lezioni universitarie, evitando la pericolosa situazione di vedersi negato il diritto allo studio qualora non si raggiungesse una soluzione definitiva". La raccolta firme per l'istanza è attiva presso il Bar Funivia, il Time Off, l'Aula Studio di Borgo Maggiore o la Biblioteca di Stato. I sottoscrittori offrono anche la possibilità di firmare inviando una foto/scansione del modulo online all'indirizzo istanzatamponi@gmail.com.