Tamponi rapidi antigenici nelle farmacie di San Marino a 10 euro

Da lunedì 18 ottobre i tamponi rapidi antigenici avranno un prezzo calmierato per tutti di 10 euro. A comunicarlo l'Istituto per la Sicurezza Sociale. I tamponi possono essere richiesti al Laboratorio Analisi dell’ISS, contattando la segreteria del Laboratorio, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, attraverso il numero 0549 – 994208 e vengono eseguiti tutti i giorni dal lunedì al sabato. Per quanto riguarda la loro esecuzione in alcune farmacie del territorio, l'Iss afferma che il servizio verrà predisposto nei prossimi giorni, in via sperimentale, e solo prenotando il portale della Pubblica Amministrazione BookPA. Dal 18 ottobre saranno però in vendita i tamponi rapidi salivari di autodiagnosi al costo di 5 euro. Quest'ultimi non saranno però validi ai fini dell’emissione del green pass.