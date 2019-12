DANZA Tango in Christmas Time Terminata la tre giorni di tango organizzata al Grand Hotel di San Marino. Più di 200 i partecipanti provenienti da ogni parete del mondo.

È terminata ieri "Tango in Christmas Time" la tre giorni di ballo organizzata al Grand Hotel di San Marino con il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo. Più di 200 i partecipanti all'evento provenienti da ogni parte del mondo. Cinque i dj di fama internazionale che si sono alternati nelle oltre 32 ore di ballo.

Il tango argentino è patrimonio immateriale dell'UNESCO e il connubio con San Marino rappresenta un punto di forza per intensificare il turismo culturale. L'iniziativa è stata inoltre un'importante occasione per promuovere i prodotti tradizionali del territorio e far conoscere ai “tangueros” provenienti dall'estero i principali luoghi di interesse istituzionale e storico culturale di San Marino.



I più letti della settimana: