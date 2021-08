SPIRITO D'IMPRESA Tanta qualità e passione: la realtà di San Marino Salumi

La San Marino Salumi produce prosciutti cotti di altissima qualità avvalendosi delle più moderne tecnologie presenti sul mercato e di macchinari innovativi realizzati "ad hoc" l'azienda. "La nostra attività inizialmente era specializzata nella produzione di soli prosciutti cotti - spiega Marco Zavaglia, direttore San Marino Salumi - la nostra caratteristica è quella di fare prodotti molto naturali attraverso anche un procedimento produttivo molto più lungo di quello che usano i nostri concorrenti, in modo tale da conferire al prodotto una digeribilità maggiore. Inoltre sono tutti prodotti anallergici, adatti a chi soffre di intolleranze alimentari".

"La nostra missione è quella di creare un prodotto di alta qualità - spiega Zavaglia - molto sano dal punto di vista degli ingredienti e con aspetti salutistici. Il procedimento produttivo, per fare i prodotti cotti, normalmente a livello industriale in una settimana il prodotto è pronto. Noi ci mettiamo un mese perché durante la lavorazione il prodotto viene fatto riposare perché in questo modo la carne subisce una trasformazione enzimatica naturale che rende il prodotto più digeribile e molto più morbido alla masticazione. Noi infatti ci rivolgiamo prevalentemente alla clientela specializzata, quindi macellerie, gastronomie e salumerie specializzate, oltre ad alcuni supermercati della zona. Puntiamo molto inoltre sullo sviluppo del mercato estero, perché comunque quasi il 35/40% del nostro fatturato viene fatto all'estero".

Nel servizio l'intervista a Marco Zavaglia (Direttore San Marino Salumi)

