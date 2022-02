Tanta San Marino calcistica ha salutato Leo Tabarrini

Si sono celebrati i funerali di Leo Tabarrini, il 51enne vittima di un incidente sul lavoro lo scorso 4 febbraio. Grande partecipazione al dolore dei familiari e degli amici di una vita, per un uomo sempre allegro e sorridente, dedito al proprio lavoro, apprezzato per l'attaccamento a tutto il movimento calcistico sammarinese. Presenti per l'ultimo saluto diversi esponenti della Federcalcio e della San Marino Academy, dirigenti, allenatori, giocatrici e giocatori di vari club e settori, una folta rappresentanza di steward, che negli anni hanno condiviso con Leo momenti di sport e di vita.

