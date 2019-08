Tanti auguri funivia!

Compie oggi 60 anni la funivia di San Marino. Nella sua prima versione era stata infatti inaugurata il 10 agosto del 1959 dopo tre anni di lavoro. Il passeggero del primo viaggio è la statua della Madonna di Fatima, trasportata fino a Borgo Maggiore in elicottero. Numerosissime le persone che, fin dai primi giorni successivi all'inaugurazione, si accalcano alle due stazioni per provare il nuovo mezzo di trasporto: vengono addirittura chiamati i gendarmi per calmare la folla. Negli anni la struttura ha subito una serie di ammodernamenti fino al marzo 1995 quando l'impianto è stato chiuso per essere sostituito da uno più moderno a doppie funi portanti inaugurato il 25 maggio 1996. In 35 anni di servizio la vecchia funivia ha effettuato oltre 850.000 corse e trasportato più di 14 milioni di passeggeri. L'ultimo intervento di ammodernamento risale alla primavera del 2017, quando, in tre mesi di lavori, sono state sostituite le vecchie cabine e ristrutturati cancelli e sistemi di sicurezza. La funivia collega il Castello di Borgo Maggiore con quello di San Marino Città ed è uno dei mezzi di trasporto più usati, soprattutto dai turisti, per raggiungere il centro storico. Lo scorso 27 giugno la prima simulazione per la gestione delle emergenze.