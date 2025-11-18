WEB Tanti siti web irraggiungibili: all'origine il malfunzionamento della piattaforma Cloudfare

Numerosi siti, compresi quelli di giganti del web come come X, Chatgpt, Canva o Turboscribe sono offline. All'origine del disservizio di portata mondiale, che sta avendo gravi ripercussioni su numerosi siti e servizi online, un malfunzionamento di Cloudflare, piattaforma che gestisce una delle infrastrutture digitali più utilizzate a livello globale per accelerare e proteggere siti e applicazioni. Difficile stilare una lista completa dei siti coinvolti, data l'ampia diffusione della piattaforma. L’anomalia è stata riconosciuta in Italia intorno alle 12:17, ma la situazione è diventata critica dalle 12:48.

Da parte sua il portale di Cloudfare riconosce di aver riscontrato problemi e circa errori 500 diffusi e malfunzionamenti. Secondo l'ultimo aggiornamento delle 12:21, il recupero dati dei servizi è in corso, ma si potrebbero continuare a riscontrare errori e malfunzionamenti mentre proseguono gli sforzi di mitigazione.

