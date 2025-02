Tantissime persone al funerale di Paolo Mularoni

Una scomparsa improvvisa, quella a soli 45 anni, di Paolo Mularoni, Presidente di Ceramica Faetano e Del Conca Usa, che ha gettato nello sconforto l'intera comunità del Castello di Faetano e non solo e in tantissimi hanno voluto omaggiare la figura del giovane imprenditore, partecipando alle esequie. A presiedere il rito funebre il Vicario Generale della Diocesi Monsignor Mirco Cesarini che ha ricordato di Paolo Mularoni le doti di generosità e coraggio. Chiesa di San Paolo Apostolo gremita di fedeli e conoscenti, così come la attigua sala parrocchiale, mentre in tanti hanno assistito alle esequie dalla piazza antistante. Un segno tangibile di dolore per la prematura scomparsa e di vicinanza alla famiglia di Paolo Mularoni che lascia la moglie Francesca, le figlie Marina e Diana, i fratelli Davide e Marco, la mamma Stefania, la nonna Edda. Presenti alle esequie anche le istituzioni, con i Segretari di Stato Mariella Mularoni e Alessandro Bevitori, e i vertici dell'Associazione Industriali che nel messaggio di cordoglio ne ha ricordato determinazione e impegno nel progetto di crescita del Gruppo del Conca, una delle realtà più importanti del tessuto economico, che ha portato nel mondo il nome di San Marino.