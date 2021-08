Tanto cibo, ma anche laboratori e spettacoli per tutti i gusti a "Mi Gusto San Marino" Evento organizzato con il supporto della Segreteria di Stato al Turismo e l’Ufficio per il Turismo

"A different taste experience", un modo differente di gustare. Questo è il motto di Mi Gusto San Marino, l'evento enogastronomico che riempie il centro storico di cibi e leccornie. "Sembrava quasi che non ce l'avremmo fatta e invece...". Così ha esordito, durante la presentazione, Andrea Mularoni, vice presidente della Cooperativa "Il Timbro" che gestisce l'evento. All'incontro anche Matteo Ciacci, socio della cooperativa, e Anna Chiara Macina.



La manifestazione ritorna, nella sua ottava edizione, in maniera leggermente rivisitata, soprattutto nelle date. Dal 16 al 18 agosto e il punto nevralgico sarà via Eugippo. Una ventina gli stand per un percorso culinario che spazia dalle specialità regionali a quelle internazionali. Street food, foodtrack e anche ristoranti e bar di San Marino e dei territori circostanti.

Non solo cibo, ma anche laboratori e spettacoli di musica, con il contributo di diverse realtà della zona. Tante le novità per questa ottava edizione: "Abbiamo due importanti collaborazioni - ha detto Mularoni - : una con la Carlo Biagioli Srl, che proporrà il format 'La cucina letteraria'. L'altra con Barbò Ceramica e Cooperativa Sociale Involo, che hanno come mission l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità. Grazie a loro avremo dei gadget personalizzati che potranno essere acquistati durante la manifestazione".

La tre giorni enogastronomica inizierà ogni mattina dalle 11 e si concluderà mercoledì 18 agosto a Cava dei Balestrieri con il "Party in Cava" e Dj-set. Norme anti-Covid e distanziamento verranno rispettate durante tutta la manifestazione, ci tiene a precisare Mularoni. L'ingresso sarà gratuito, senza richiesta di green pass.

L'intervista ad Andrea Mularoni, vice presidente della Cooperativa "Il Timbro"





