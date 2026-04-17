Tariffe fisse per energia e gas: Autorità di regolamento e Aass spiegano le opzioni

Tornano le tariffe fisse opzionali per energia elettrica e gas naturale. L'Autorità di Regolazione per l'Energia approva la reintroduzione, dopo la sospensione decisa a marzo per l'instabilità dei mercati energetici. La proposta era stata avanzata dall'Aass e dalla Segreteria competente.

Le offerte, pubblicate sul sito dell'azienda, potranno essere sottoscritte dagli utenti fino al 30 aprile ed entreranno in vigore dal 1 maggio, con una durata di 12 mesi. Pur in un contesto che continua a risentire dei rincari della materia prima e dei fattori di rischio, le nuove tariffe a prezzo fisso tornano ad ampliare le possibilità di scelta per utenti e imprese. La scelta spetta al cittadino.

"Sono tariffe purtroppo più alte rispetto a quelle precedenti - commenta Valeria Giacomoni, presidente Autorità di Regolazione per l’Energia -, perché risentono comunque della crisi geopolitica, dell'aumento del costo dell'energia e di tanti altri fattori legati al profilo di rischio, ma consentono stabilità. Dipende tantissimo da quello che si chiama propensione al rischio dell'utente: se l'utente preferisce essere tranquillo pagando un prezzo più alto per 12 mesi, opterà per le tariffe fisse. Se invece confida in maniera più ottimistica che la guerra si risolva in tempi brevi, probabilmente rimangono più convenienti le tariffe variabili".

"Grande soddisfazione nell'ambito della piena collaborazione che abbiamo con l'Autorità dell'energia - aggiunge Marcello Forcellini, direttore Aass -. Questa è un'opportunità che viene data ai cittadini che ritengono di voler aderire alle tariffe fisse nei periodi che sono stati autorizzati. L'Aass rimane a piena disposizione dell'utenza per ogni chiarimento, anche in sede, o delucidazioni sulle tipologie delle tariffe e anche sulle modalità per poter scegliere la tariffa fissa piuttosto che la variabile".

In Consiglio ieri anche l'approvazione di un decreto per il contenimento dei costi energetici per le imprese energivore. Il segretario Bevitori sottolinea: “Si tratta di un provvedimento straordinario”. E ribadisce il percorso verso una maggiore autonomia energetica: “Confidiamo di arrivare entro il 2026 – dice – a una produzione interna superiore al 20%”.

La crisi in Medio Oriente si riflette anche sul costo dei carburanti: da qui la decisione dell'Aula di prorogare fino al 15 maggio anche l'aumento del rimborso Smac sui carburanti da 15 a 20 centesimi al litro. Il segretario alla Giustizia Canti ha garantito che in caso di necessità verrà ulteriormente prorogato.

Approvato anche il secondo decreto sui carburanti, che prevede una riduzione temporanea di 20 centesimi al litro sulle accise di benzina e gasolio, anch’essa prorogata al 15 maggio. Canti ha ridimensionato i timori su eventuali carenze: “Non credo ci sarà un blocco totale delle forniture siamo dipendenti dall’Italia ma con consumi contenuti”.















Nel video l'intervista a Valeria Giacomoni (presidente Autorità di Regolazione per l’Energia) e Marcello Forcellini (direttore Aass)