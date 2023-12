AASS Tariffe fisse per energia elettrica e gas naturale: dal 18 dicembre la pubblicazione semestrale dei tariffari L'utenza potrà scegliere se restare con la tariffa indicizzata o passare a quella fissa per 12 mesi. Introdotta anche la tariffa sociale per le famiglie in difficoltà

Dopo la delibera di novembre dell'Autorità di Regolamentazione per i Servizi Pubblici e l'Energia che introduce il regime a tariffe fisse accanto a quelle indicizzate per i servizi di fornitura di elettricità e gas naturale, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici pubblicherà con cadenza semestrale le offerte a tariffa fissa a cui potranno aderire gli utenti, domestici e non domestici.

Potranno accedere ai piani chi ha consumi inferiori ad 1 GWh/anno e 100.000 Smc/anno e le tariffe saranno applicate all’utente per 12 mesi. Per l'anno in corso si potrà aderire al tariffario dalla data di pubblicazione delle tabelle il 18 dicembre al 29 dicembre. Gli utenti più energivori dovranno invece fare richiesta ad A.A.S.S. per ricevere una proposta di tariffa fissa e potranno presentare la richiesta dall'11al 13 dicembre 2023.

“Con i prezzi impazziti delle materie prime – spiega Marco Affronte, presidente Autorità per l'Energia – è stato necessario introdurre le tariffe indicizzate. Adesso che la situazione si è stabilizzata è giusto dare la possibilità di scelta all'utente”. Per i soli utenti domestici prevista anche l'introduzione di tariffe sociali per gas, luce ed acqua. Potrà accederci chi ha un reddito familiare pro-capite annuo imponibile pari o inferiore a 8.500 euro e i membri del medesimo stato di famiglia non occupati e che non siano studenti o pensionati. “Queste tariffe – evidenzia Raoul Chiaruzzi, direttore AASS – consentiranno alle famiglie con redditi limitati di poter accedere all'energia a prezzi favorevoli”.

Introdotto anche il riconoscimento di un credito in bolletta pari a un meno 10% della componente energia sui consumi effettivi 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023 per gli utenti domestici virtuosi che hanno ridotto di almeno il 20% i consumi effettivi di gas naturale o energia elettrica rispetto al periodo di competenza 1 ottobre 2021 – 31 marzo 2022.

