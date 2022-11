CARO BOLLETTE Tariffe luce e gas: domani Lonfernini incontra l'Autorità per l'energia Il 14 novembre la 'deadline' per decidere l'entità degli aumenti.

La 'deadline' per le nuove tariffe di luce e gas si sposta al 14 novembre ma la decisione potrebbe arrivare anche prima. Lo ha chiarito l'Autorità per l'Energia precisando che le delibere in materia vengono prodotte entro 30 giorni dalla data della richiesta dell'Azienda dei Servizi che, nello specifico, risale al 14 ottobre. L'ente presieduto da Marco Affronte ricorda inoltre che la determinazione degli adeguamenti non è frutto di concertazione con l'Aass o con le Segreterie di Stato ma che le indicazioni eventualmente derivanti dalla politica, vengono tenute in considerazione. I numeri e le percentuali circolate – conclude l'Autorità - “non avevano ragione di essere”.

Fissato intanto per domani un incontro con il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini: “Mi auguro - dichiara - che nel rispetto del lavoro di tutti si giunga ad una responsabilità molto più maturata, condivisa ed efficace per il futuro del nostro paese”. Mentre proseguono le valutazioni sull'entità degli aumenti il Segretario Lonfernini conferma la volontà di accompagnarli ad interventi pubblici di sostegno: “Deve esserci un parallelismo. Se da una parte tutti quanti dobbiamo rispondere ad obblighi maggiori, dall'altra ci deve essere lo Stato che è in grado di sostenere in maniera maggiore”.

Nel servizio l'intervista al Segretario Teodoro Lonfernini



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: