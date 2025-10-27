BANDO ANCORA APERTO Tariffe sociali, Bevitori: “Domande in forte aumento” Aperto fino al 15 novembre il bando per farne richiesta. Agevolazioni sulle bollette di acqua, luce e gas per tutto il 2026

Per la Segreteria con delega ai rapporti con l'AASS si tratta di uno strumento fondamentale di equità sociale, offrendo un sostegno fattivo alle famiglie e nuclei in condizioni di particolare fragilità economica, andando ad alleggerire sensibilmente i costi di gestione relativamente alle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Bando aperto a settembre, c'è ancora tempo per fare domanda fino al 15 novembre. Le agevolazioni, laddove approvate, si applicheranno a tutto il 2026. “Innanzitutto – spiega il Segretario al Lavoro con delega al Rapporti con l'AASS, Alessandro Bevitori - ci tengo a ringraziare anche la RTV e tutti gli organi di stampa che hanno contribuito a diffondere il messaggio di questo importante strumento a disposizione delle famiglie e di tutta l'utenza per avere agevolazioni importanti sulle utenze, che - ci tengo a ricordarlo, è il 50% di sconto sulle bollette di luce, acqua e gas. I numeri sono sicuramente incrementati, perché sono state presentate 16 domande solo nel periodo di settembre, quando è stata aperta la possibilità di presentare la richiesta di tariffa sociale. Oggi sono raddoppiate”.

Numeri che sono specchio di un bisogno e domande che crescono anche in virtù dell'innalzamento a 9mila euro del reddito familiare pro-capite richiesto quale requisito per l'accesso, insieme ad un secondo criterio, quello dell'iscrizione delle liste di avviamento al lavoro di tutti i componenti del nucleo non occupati con l'obbligo di mantenere un atteggiamento proattivo nella ricerca di un impiego e non aver rifiutato offerte di lavoro nell'anno precedente e per tutta la durata del beneficio. Per la compilazione dell'istanza il ruolo attivo delle associazioni di categoria, a tutela dei Consumatori, Il Servizio Disabilità e Assistenza residenziale dell'ISS, la SUMS e la Caritas “Sicuramente, è necessario continuare per cercare di aiutare il più possibile la cittadinanza per questo strumento; che è tarato sui 9.000 euro di reddito pro capite. Ci sono, poi, dei ragionamenti in ottica futura di poter sfruttare tutte le potenzialità dell'ICEE anche su questo strumento.

Nel video, l'intervista al Segretario al Lavoro con delega ai rapporti con AASS, Alessandro Bevitori

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: