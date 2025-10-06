Tariffe sociali: c'è tempo fino al 15 novembre. Appello all'adesione

Un sostegno concreto alle famiglie sammarinesi: la Segreteria di Stato per il Lavoro con delega ai Rapporti con Aass e l’Aass stessa ricordano che è aperto il periodo per presentare le domande di accesso alle Tariffe Sociali 2026.

Già dal 1 settembre e c'è tempo fino al 15 novembre. Gli utenti domestici con redditi più bassi potranno richiedere le agevolazioni su luce, gas e acqua, un aiuto reale per affrontare il caro-bollette e i costi quotidiani.

Nello specifico tra i requisiti un reddito familiare pro-capite annuo imponibile pari o inferiore a 9mila euro, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente. L'iscrizione alle liste di avviamento al lavoro di tutti i componenti del nucleo familiare non occupati (esclusi studenti e pensionati), con l'obbligo di mantenere un comportamento proattivo nella ricerca e non rifiutare offerte. Ogni anno verrà verificata la sussistenza dei requisiti.

"Ci teniamo come segreteria di Stato - commenta Alessandro Bevitori, segretario di Stato con delega ai Rapporti con Aass - a rilanciare questa opportunità che si dà alla cittadinanza perché è uno strumento particolarmente efficace, che va incontro alle necessità di quella fascia più debole. Questa importante agevolazione che ricordo è il 50% di sconto sulle bollette luce, acqua e gas. Abbiamo allargato la platea alzando il reddito pro capite a 9.000 euro. Quindi si presenta la domanda, l'Aass farà tutte le verifiche per verificare i requisiti e dopodiché lo sconto partirà dalle bollette del 2026".

Le richieste possono essere presentate online, per posta o direttamente alla sede Aass di Cailungo, che assicura: procedure snelle e massima trasparenza, con controlli rigorosi. Sindacati e associazioni datoriali sono disponibili per il supporto nella compilazione della domanda.

"Sicuramente per gli utenti c'è la possibilità di pianificare ed avere una tariffa fissa per tutto il 2026 - spiega Raoul Chiaruzzi, direttore Aass - ad un livello di prezzo che è sicuramente competitivo rispetto a quello che abbiamo registrato nel corso di tutto il 2025".





Nel video l'intervista ad Alessandro Bevitori (segretario di Stato con delega ai Rapporti con Aass) e Raoul Chiaruzzi (direttore Aass)







