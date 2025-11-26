Tariffe sociali negate, lo Sportello Consumatori accusa: “Interpretazione scorretta del Governo” L’associazione denuncia il mancato riconoscimento degli sconti su acqua, luce e gas a famiglie aventi diritto e annuncia una causa pilota.

Tariffe sociali negate, lo Sportello Consumatori accusa: “Interpretazione scorretta del Governo”.

Lo Sportello Consumatori e la Confederazione Sammarinese del Lavoro denunciano il sistematico mancato riconoscimento delle tariffe sociali sulle utenze domestiche previste dal Decreto n. 93 del 2023. Secondo le associazioni, molte famiglie con reddito imponibile pro capite inferiore alla soglia prevista – recentemente innalzata – si vedono respingere le domande inoltrate all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, nonostante rientrino pienamente nei requisiti.

Il nodo, viene riportato in un comunicato, riguarda l’interpretazione del criterio centrale fissato dalla norma: il reddito imponibile familiare. Il decreto considera imponibile il reddito lordo al netto di contributi, abbattimenti, no tax area e deduzione SMAC. Il Governo, però, avrebbe dato indicazione all’AASS di valutare esclusivamente il reddito lordo, più elevato rispetto all’imponibile e tale da escludere la quasi totalità delle richieste. Una scelta definita arbitraria dallo Sportello Consumatori, che ritiene così disattesa la finalità sociale della misura, pensata per dimezzare i costi di acqua, luce e gas a cittadini in difficoltà.

L’associazione parla di un “abuso”, paragonando la situazione a quella del fiscal drag, e sottolinea come l’errata applicazione della legge finisca per negare un sostegno ritenuto “più che doveroso”. Per questo nei prossimi giorni sarà avviata una “causa pilota” per chiedere il rispetto del decreto e garantire le agevolazioni ai nuclei che ne hanno diritto. In attesa dell’adozione definitiva dell’ICEE, considerato lo strumento più adeguato per valutare redditi e patrimoni, le associazioni ribadiscono la necessità di tutelare i diritti previsti dalle norme attualmente in vigore.

