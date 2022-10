Dal primo novembre a San Marino entreranno in vigore nuove tariffe, variabili, per luce e gas. Lo conferma il Presidente dell'Autorità per l'energia Marco Affronte. La decisione verrà assunta lunedì prossimo e la relativa delibera, con i dettagli sulle modalità di composizione delle tariffe, verrà pubblicata come di prassi sul sito dell'Autorità.