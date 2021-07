Tavolo Turistico Territoriale: a distanza di un anno, giovedì l'avvio della fase esecutiva

Torna a riunirsi, ad una anno esatto dalla sua nascita, il Tavolo Turistico Territoriale, il progetto ideato della Segreteria di Stato per il Turismo per dare vita al Sustainable Tourism Development Project - progetto di sviluppo turistico sostenibile ed extraterritoriale in linea con i principi dell’Agenda 2030 -.

Presenti sul Titano, per l'occasione, anche il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e Alessandra Priante, Direttore Commissione regionale Europa dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO).

Nella mattinata di giovedì 29 luglio, il gruppo di lavoro costituito da esponenti sammarinesi e italiani si riunirà nuovamente presso il Centro Congressi Kursaal per presentare l’avvio di una nuova fase e ulteriori iniziative.

A fare gli onori di casa, il Segretario di Stato al Turismo Pedini Amati. Parteciperanno poi l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri, le autorità regionali di Marche ed Emilia Romagna, molti dei sindaci e degli assessori dei Comuni che hanno aderito e i Capitani di Castello.







Durante la mattinata di lavori - moderati dal giornalista Sergio Barducci - i referenti del Comitato Tecnico-Scientifico e della Governance del TTT illustreranno le varie fasi di sviluppo del Sustainable Tourism Development Project. Il lancio di alcuni video promozionali e la presentazione del marchio e del sito web renderanno di fatto attiva, operativa ed esecutiva l’iniziativa. Verranno anche discusse le opportunità di accesso ai finanziamenti Europei per progetti di questo genere.

