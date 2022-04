SETTIMANA DI PASSIONE Teatro e preghiera nella "Via Crucis vivente" per le strade del centro storico di San Marino

Nella settimana di Passione, quinta di Quaresima, quando si velano le croci e le immagini sacre e la Chiesa si prepara a vivere i sette giorni che hanno inizio con la domenica delle Palme, per le vie del centro storico di San Marino la “Via Crucis vivente” a cura dell'Associazione Teatro dell'Aleph, sotto il patrocinio degli eccellentissimi Capitani Reggenti, con la regia di Giovanni Moleri e la collaborazione del Centro Missionario diocesano. Partito davanti alla Chiesa dei Cappuccini a San Marino Città, il momento di teatro riflessione, bellezza e preghiera è stato reso ancora più suggestiva dal vento. Quest’anno la passione di Cristo si incarna dentro a quella del Popolo ucraino che San Marino avverte nella sua quotidianità, per la presenza di oltre trecento profughi. All'emergenza in Ucraina e per la Quaresima missionaria ed il progetto in Etiopia andrà il ricavato della “Via Crucis Vivente”, che nella preghiera drammatizzata e solidale ci avvicina alle vittime della guerre e dei martiri, di ieri e di oggi “un momento di intensa meditazione visiva della Passione del Signore, – dicono le monache dell'Adorazione Perpetua- nella cornice suggestiva del centro storico sammarinese che evoca in modo straordinario le strade dell’antica Gerusalemme. I canti e le preghiere aiutano ad entrare con profondità e contemplazione nel vivo della settimana santa che è alle porte”. E nella pena per la sofferenza di un uomo e di sua madre.

