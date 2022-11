SPETTACOLO Teatro Nuovo di Dogana, domani lo spettacolo di Peppa Pig Il regista Alessandro Musto: "Uno spettacolo pronto a trasmettere valori positivi"

Peppa Pig Live! La gita in spiaggia racconta di una gita scolastica di Peppa Pig e la sua classe, con gli zaini in spalla, il pranzo al sacco e Miss Rabbit al volante. Finalmente è arrivato il grande giorno che tutti aspettavano! Sarà un viaggio indimenticabile per l’amabile e buffa Peppa e per i suoi amici.

"Lo spettacolo, in prima nazionale - evidenzia Alessandro Musto, regista - è una nuova ripartenza per Peppa che con questo spettacolo celebra nuovamente un grande successo perché ormai in tutta Europa è in tour con questo musical dal vivo adatto a tutti i bambini". "Peppa Pig - aggiunge Musto - ha raggiunto in ambito internazionale livelli molto importanti. La sua forza è quella di essere educational, uno spettacolo pronto a trasmettere valori positivi".

Nel servizio l'intervista a Alessandro Musto (Regista)

