TOUR MUSIC FEST

Teatro Nuovo di Dogana: tutto esaurito per "Mogol racconta Mogol"

Questa mattina al Teatro Titano la masterclass per i cantanti del Tour Music Fest che questa sera si sfideranno nella finalissima. Tra gli eventi, il concerto in Piazza della Libertà in un centro storico pieno di turisti per il Natale delle Meraviglie.