SAN MARINO Teatro Titano: completata la prima parte dei lavori di restauro

Teatro Titano: completata la prima parte dei lavori di restauro.

Negli ultimi anni le infiltrazioni d'acqua, la polvere e lo sporco avevano lasciato segni evidenti sulla facciata del Teatro Titano, luogo di spettacoli ed esempio dell'architettura sammarinese dell'800. L'AASLP ha completato recentemente la ristrutturazione della parte esterna dell'edificio, provvedendo alla pulizia e alla copertura delle facciate principali, oltre al riposizionamento dei conci che si stavano muovendo.

I lavori sono stati eseguiti delle maestranze della squadra restauratori dell’AASLP, sotto la Direzione Lavori dell’Arch. Sergio Casadei in collaborazione con i tecnici dell’azienda.

Si tratta della prima parte dei lavori di ristrutturazione. "Siamo prossimi alla sostituzione degli infissi delle facciate principali ed il restauro dei portoni di ingresso in legno. - spiega il direttore AASLP Giuliana Barulli - È in corso la progettazione dell'adeguamento funzionale degli spazi interni con l’obiettivo di migliorare l'accessibilità e l'utilizzo dell'edificio per ospitare una varietà di attività culturali e di spettacoli, prevedendo la riqualificazione delle aree di accoglienza e dei servizi igienici per rendere il teatro più accogliente e confortevole per il pubblico".

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: