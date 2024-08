CENTRO STORICO Teatro Titano, Giuliana Barulli AASLP: "Completato un importante lavoro di restauro" “È in corso la progettazione dell'adeguamento funzionale degli spazi interni" aggiunge Giuliana Barulli

Infiltrazioni d'acqua, polvere e sporco nel corso degli anni hanno lasciato segni evidenti sulla facciata del Teatro Titano, luogo di spettacoli ed esempio dell'architettura sammarinese dell'800. L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici ha completato la ristrutturazione della parte esterna dell'edificio, provvedendo alla pulizia e alla copertura delle facciate principali, oltre al riposizionamento dei conci che si stavano muovendo e l’applicazione di un trattamento consolidante al fine di ripristinare l'aspetto originale dell'edificio e garantire il mantenimento nel tempo.

"Abbiamo svolto un importante lavoro di restauro della facciata del Teatro Titano - afferma Giuliana Barulli, direttrice AASLP - per riportarlo al suo antico splendore. Abbiamo incontrato anche degli imprevisti lungo il percorso, tant'è che pensavamo di riuscire a smontare l'impalcatura in tempi più celeri, ma proprio nella volontà di portare in vista tutta la pietra annerita a causa di interventi che si sono susseguiti negli anni con delle guaine che l'avevano annerita abbiamo proprio voluto portare completamente la facciata al suo antico splendore".

“È in corso la progettazione dell'adeguamento funzionale degli spazi interni – aggiunge Giuliana Barulli - con l’obiettivo di migliorare l'accessibilità e l'utilizzo dell'edificio per ospitare una varietà di attività culturali e di spettacoli”.

Nel servizio l'intervista a Giuliana Barulli (Direttrice AASLP)

