Tecnici al lavoro per il progetto di ripristino del Treno Bianco Azzurro.

Facendo seguito alle iniziative dei mesi scorsi e all’istituzione del Comitato Tecnico per la riattivazione del Treno Bianco Azzurro volte alla progettazione del ripristino della tratta ferroviaria del Treno Rimini-San Marino, nella giornata di oggi e di domani gli esperti e gli ingegneri di Fondazione Ferrovie dello Stato effettueranno una visita ispettiva con raccolta della documentazione fotografica lungo il tracciato della linea storica (per i tratti ripercorribili) da San Marino verso Rimini e un’analisi visiva delle opere d’arte, con particolare riferimento alle gallerie esistenti e alle stazioni e fermate presenti in territorio sammarinese.

Il link al comunicato

