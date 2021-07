Tecnologie applicate all'agricoltura: la realtà di BioAgrotech

BioAgrotech srl è un’azienda della Repubblica di San Marino specializzata nello studio, nella lavorazione e nella commercializzazione di fertilizzanti e substrati organici e minerali ideali per le esigenze dell’agricoltura biologica, biodinamica e a lotta integrata.

"Siamo nati qui in Repubblica nel 2010 - spiega Alessio Privitera, Amministratore BioAgrotech - ci siamo specializzati nella produzione e commercializzazione di prodotti biologici per l'agricoltura professionale. Si tratta di un settore molto tecnico dove c'è una fortissima concorrenza. Da subito è stato chiaro che per differenziarci dovevamo puntare soprattutto su test, innovazione e ricerca. Questo è quello che facciamo ogni anno investendo tantissimo in questi aspetti attraverso collaborazioni con i centri di saggio accreditati presso il Ministero dell'Agricoltura Italiano che ci hanno permesso di mettere appunto nuovi metodi di nutrizione biologica che si basano, più che altro, sul benessere della pianta piuttosto che sull'utilizzo massivo di sostanze fitosanitarie di sintesi nel terreno. Abbiamo deciso - aggiunge - di fare solo ed esclusivamente prodotti autorizzati nell'agricoltura biologica sia per quanto riguarda la nutrizione sia per la lotta contro patologie, funghi, parassiti, muffe. Siamo stati i primi ad utilizzare il prodotto Zeolite Cubana e testarlo in questo senso aprendo una nuova strada".









"I nostri fertilizzanti biologici - spiega Francesca Canti, responsabile comunicazione BioAgrotech - contengono al loro interno un fermentato vegetale biologico di nostra esclusiva produzione chiamato microma. Si tratta di un consorzio eterogeneo di microorganismi che sarebbe normalmente presente in un terreno fertile e ricco di humus. I nostri fertilizzanti, apportando il microma al suolo, potenziano le naturali difese delle piante e permettono di ridurre l'utilizzo di fitofarmaci e i residui sui raccolti".

Nel servizio le interviste a Alessio Privitera (Amministratore BioAgrotech) e Francesca Canti (Responsabile comunicazione BioAgrotech)