Telecomunicazioni: verso la liquidazione di NetCo, se ne discuterà mercoledì in Assemblea dei soci

Nelle prossime ore potrebbe essere sancita la fine alla Public Netco: società di proprietà Aass fondata per occuparsi del progetto di rete mobile e in fibra dello Stato con la partnership di ZTE. Mercoledì 30 giugno, infatti, l'Assemblea dei soci nella quale si discuterà della messa in liquidazione della società, con nomina del relativo liquidatore. Al centro anche il bilancio che presenterebbe "perdite consistenti".

Non sono escluse fibrillazioni, a livello politico, con i tre membri del consiglio di amministrazione indicati dalla maggioranza ora dimissionari e i nuovi membri per le opposizioni che non hanno ancora partecipato ad un Cda. In parallelo c'è la "segnalazione" all'Autorità giudiziaria fatta tempo fa dal segretario di Stato Roberto Ciavatta dopo l'audizione in Congresso della Commissione nata per far luce sulla bontà dell'operazione e dalla quale, come affermato di recente da Ciavatta, sarebbero emerse "eventuali irregolarità". Lo stop definitivo nei rapporti con il colosso cinese Zte sarebbe, dunque, sempre più vicino.