Telefoni di Stato in tilt alla San Marino Rtv

Telefoni di Stato in tilt alla San Marino Rtv.

Da circa due ore i telefoni della rete pubblica della San Marino Rtv, così come quelli di altri settori della PA, sono fuori uso. Ci scusiamo per il disagio. La Cotes sta intervenendo per risolvere al più presto la problematica.

I più letti della settimana: