Telefonia mobile, segretario Fabbri: "In due settimane la delibera per le nuove antenne"

Nell'ambito del dibattito politico “San Marino e le Sfide del Cambiamento: Europa, Mondo, Futuro” alla Festa della Libertà di Libera e Psd, ad attirare l'attenzione del pubblico è l'annuncio del Segretario all'Industria Rossano Fabbri su importanti novità legate alla telefonia mobile:

“Entro un paio di settimane – assicura – la delibera che permetterà la realizzazione di antenne e risolverà il problema della linea telefonica in 3 aree su 4, in particolare sull'asse Dogana – Città. In un secondo momento le zone rimanenti. Il costo dell'operazione a carico di Tim, mentre la proprietà rimarrà allo Stato. Con le nuove infrastrutture sarà poi possibile l'ingresso di nuovi operatori”.

La speranza - spiega a margine - è quella di concludere i lavori entro il 2025.