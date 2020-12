Telegram down: problemi in tutto il mondo per l'app di messaggistica

Dopo i problemi incorsi nei giorni scorsi a Google e Spotify dal primo pomeriggio di oggi risulta impossibile collegarsi anche all'app di messaggistica Telegram. Secondo quanto risulta dal sito downdetector problemi si rilevano in tutto il mondo. Di conseguenza su Twitter è già diventato di tendenza l'hashtag #TelegramDown. Attorno alle 15:30 la situazione è tornata alla normalità.

