Telemarketing, dal 19 agosto stop alle chiamate dei call center con finti numeri italiani. Il Codacons: "Non basta, servono denunce"

Un tempo si fissava il telefono per quella tanto attesa chiamata. Negli anni Ottanta parafrasando E.T. il telefono era casa. Con l'arrivo del cellulare invece siamo sempre connessi e reperibili in ogni dove e a qualsiasi ora del giorno e della notte. E il più delle volte mentre si aspetta una chiamata importante si risponde invece ad un call center che ci propone l'ennesimo contratto con un nuovo fornitore della luce. Ma l'Agicom cambia le regole per il telemarketing con lo stop alle chiamate con finti numeri italiani.

Scettico il Codacons secondo cui il blocco non riuscirà a fermare il fenomeno delle telefonate commerciali. Per fermare davvero le chiamate da call center illegali, dice l'associazione, il gestore telefonico dovrebbe risalire all'utente e denunciarlo. Il settore del telemarketing genera un giro d'affari da 3 miliardi di euro annui in Italia con oltre 2 mila call center attivi e quasi 80 mila lavoratori, analizza il Codacons.

Accanto agli operatori legali, tuttavia, vi è un sommerso di call center all'estero che opera nella più totale anarchia, violando le norme di settore e la privacy dei cittadini. I finti numeri mobili continueranno a disturbare gli utenti almeno fino a novembre. Sarà poi ancora possibile falsificare i numeri chiamando dall'Italia, aggiunge il Codacons, e il blocco non si estenderà alle chiamate commerciali con prefissi stranieri.

Assoutenti chiarisce le nuove regole dell'Agicom: “Gli operatori nazionali che ricevono chiamate da operatori esteri, spiega, dovranno bloccare in Italia le chiamate con numero fisso italiano e quelle con numero mobile italiano. Misure che saranno applicate in due passaggi: "il primo il 19 agosto, che riguarderà il blocco delle chiamate da rete fissa; il secondo, il 19 novembre, con lo stop delle chiamate da rete mobile. Per chi non si adegua, multe fino a 1 milione di euro" - ricorda il presidente Gabriele Melluso.







